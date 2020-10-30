COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей і нових випадків за добу - померли понад 7,1 тис. осіб, захворіли - 545,9 тис. ІНФОГРАФІКА
1 89615
Станом на ранок 29 жовтня у світі зареєстрували 545 945 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Померли за добу - 7 172 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 45 347 як 700 випадків інфікування, з них 545 945 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 186 389 осіб, з них 7 172 за минулу добу.
Успішно подолали хворобу і вилікувалися 32 995 952 особи.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна на 23-му місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.