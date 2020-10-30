США в ОБСЄ: Вибори в ОРДЛО неможливі, поки там Росія

Вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей можуть відбутися тільки після виведення російських військ і техніки з української території.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Москва та її маріонетки гальмували прогрес у Тристоронній контактній групі протягом усього літа, вдавшись до блокування предметного обговорення конкретних результатів шляхом багатомісячних дискусій щодо резолюції Верховної Ради від 15 липня про місцеві вибори. Україна та низка держав-учасниць чітко визначилися з цим питанням: вільні та чесні вибори не можуть відбуватися під дулом. У тих районах Донбасу, які зараз перебувають під контролем Росії, не може бути виборів, допоки не буде створено безпечне середовище; допоки РФ не виведе свої сили, техніку та не припинить підтримку збройних формувань, як того вимагають Мінські домовленості", - заявив Гілмор.

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Вітаючи Україну з проведення місцевих виборів, очільник місії США при ОБСЄ також висловив жаль, що громадяни, які проживають під російською окупацією в Криму та на Донбасі, не змогли взяти участь у голосуванні. "Ми з нетерпінням чекаємо дня, коли вони житимуть у процвітаючій та динамічній демократії України - на відміну від того, що може запропонувати Росія", - заявив дипломат.

Гілмор також закликав Росію припинити перешкоджання мирному процесу у ТКГ та "зайнятися справжньою дипломатією".

"Спокійніша ситуація на сході України забезпечує політичний простір, необхідний для прогресу в досягненні конкретних результатів: розмінування, відкриття нових КПВВ та ділянок розведення, а також для взаємного обміну утримуваними особами. Настав час Москві проявити таку саму політичну волю, яку виявляє Україна. Тільки тоді ми можемо сподіватися на реальний суттєвий прогрес", - констатував постійний представник США при ОБСЄ.