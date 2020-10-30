Ситуація в зоні ООС загострилася: двоє воїнів загинули, двоє - поранені, найманці РФ ведуть прицільні обстріли, - пресцентр

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил загострилася. Російсько-окупаційні війська порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи.

Про це йдеться в ранковому зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.30 30 жовтня 2020 р. передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж минулої доби, 29 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Старогнатівка противник застосував гранатомети різних систем. У районі Водяного ворог двічі відкривав вогонь зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета. Внаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників зі стрілецької зброї один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне кульове поранення.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Золоте-4 противник задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. У результаті чого зазнав вогнепальні осколкові поранення ще один український захисник.

Обом воїнам було надано медичну допомогу та оперативно доправлено до лікувальних закладів.

Від початку поточної доби, 30 жовтня, збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню.

Опівночі противник, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, двічі відкривав прицільний вогонь по позиціях наших захисників неподалік Водяного. На жаль, унаслідок ворожого вогню два українські військовослужбовці зазнали поранень, несумісних із життям.

Командування об’єднаних сил висловлює співчуття родинам загиблих.

На вогневі провокації противника підрозділи Об'єднаних сил надали адекватну відповідь, змусивши російсько-окупаційні війська повернутись до режиму тиші.

Про зухвалі та підступні дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представникам ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують виконувати завдання за призначенням", - йдеться в звіті.

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