Меджліс ініціює збір допомоги хворим на COVID-19 в окупованому Криму: ситуація критична, людям відмовляють у госпіталізації, - Чубаров

Лікарів в окупованому Криму змушують приховувати справжні причини смерті пацієнтів - щоб вони зазначали замість COVID-19 супутні захворювання.

Про це в програмі "Насправді: Крим" на телеканалі "ДОМ" заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Хочу сказати, що катастрофічна ситуація з поширенням коронавірусу в Криму стала предметом обговорення на виконавчому комітеті Всесвітнього конгресу кримських татар і Меджлісу кримськотатарського народу. Ми провели кілька онлайн-зустрічей з діаспорою і з Кримом. І в результаті народилося рішення про те, щоб організувати збір ресурсів, у тому числі ліків, аби допомогти найбільш нужденним, хворим людям в Криму. І ми визначили кримськотатарську громадську організацію "Кримська сім'я" - це та організація, яка модерує на материковій Україні ці дії", - розповів Чубаров.

Він повідомив, що рівень інфікування коронавірусом у Криму досяг такої межі, коли професійних лікарів уже бракує.

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"Дуже багато людей змушені лікуватися вдома. Часто літнім людям відмовляють у госпіталізації. Лікарі в Криму отримали сувору настанову, щоб у разі смертності вказувати ту супутню хворобу, яка викликана захворюванням на коронавірус. І в аптеках Криму зникли найбільш затребувані ліки… Чому Російська Федерація як держава, що окупує Крим, з цим не справляється? А вона і не збиралася з цим справлятися", - констатував глава Меджлісу.

Натомість, за його словами, окупаційна влада дуже добре вирішує проблеми хворих чиновників.

"Ви знаєте, що так званий віцепрем'єр Романовська, коли захворіла, її вивезли одразу за межі Криму. Так само Ковітіді, так званий сенатор, лікується в Москві. Так званий мер міста Ялти - Імгрунт помер власне на території самої Росії. Тобто своїх людей вони рятують. Всі інші люди, громадяни України, які живуть на території окупованого Криму, для Росії не є об'єктом особливої ​​уваги", - підкреслив лідер кримських татар.

Чубаров висловив упевненість, що Російська Федерація дбає лише про здоров'я військовослужбовців, прокурорів, суддів. Тобто тих, хто забезпечує окупацію Криму.

"Держава, яка окупувала Крим, робить все для того, щоб на окупованій території були забезпечені інтереси тільки тієї невеликої частини населення, яка працює на цю державу. Решта має померти, ослабнути, виїхати - це справа самих людей. Така позиція Москви - столиці держави, яка окупувала Крим", - резюмував Чубаров.