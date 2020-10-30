В Україні відразу два рекорди COVID-19: померли 173 людини, захворіли - 8 312, одужали - 3 394
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В Україні станом на ранок п'ятниці, 30 жовтня, зафіксовані 8 312 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
Загалом з початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 378 729 осіб.
За добу одужали 3 394 пацієнти, всього з початку пандемії - 155 026 осіб. Протягом минулої доби померли 173 раніше хворий. Всього з початку пандемії померла 7 041 особа. Всього в Україні станом на ранок 30 жовтня COVID-19 хворіють 216 662 особи, що на 4 745 осіб більше, ніж добою раніше.
Найбільше число виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (741), Харківській (659), Хмельницькій (521), Одеській (493), Донецькій (466) та Львівській (425) областях.
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