Україна через загострення на Донбасі ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки в ТКГ
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Через порушення перемир'я на Донбасі загинули двоє українських військових. Україна ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки в Тристоронній контактній групі.
Про це повідомила пресслужба української делегації в ТКГ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Сьогодні вночі найманці РФ вели обстріл, використовуючи АГС (автоматичний гранатомет на верстаті. - ред.) і підствольні гранатомети. Загинули двоє воїнів ООС, ще двоє військових постраждали.
"Українська делегація ініціює екстрене засідання підгрупи з безпеки в ТКГ", - ідеться в повідомленні.