Фіндопомога Україні пов'язана з антикорупційною архітектурою: влада має вжити заходів для відновлення її функціонування, - представництво ЄС

Масова і безпрецедентна допомога Європейського Союзу, зокрема і фінансова, пов'язана з антикорупційною архітектурою, що працює незалежно, ефективно і без політичного чи іншого тиску, заявили в представництві ЄС в Україна.

"ЄС вважає інституції з боротьби з корупцією, створені на прохання українського народу, наріжним каменем трансформації України, тіснішої політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС. Масова і безпрецедентна допомога Європейського Союзу, в тому числі фінансова, тому пов'язана з антикорупційною архітектурою, що працює незалежно, ефективно і без політичного чи іншого тиску", - сказали в представництві ЄС у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ

У посольстві зазначили, що з великою стурбованістю відзначають вплив останнього рішення Конституційного Суду України на елементи антикорупційного законодавства, мають далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури в Україні.

"Рішення ставить під сумнів низку міжнародних зобов'язань, які Україна взяла на себе щодо своїх міжнародних партнерів, включно з ЄС", - підкреслюється у відповіді.

Представництво закликало владу вжити заходів для якнайшвидшого відновлення необхідних умов для ефективного функціонування антикорупційної системи в Україні відповідно до Конституції України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення КСУ ставить під сумнів низку міжнародних зобов'язань України, - ЄС

"Ми закликаємо українську владу вжити заходів для якнайшвидшого відновлення необхідних умов для ефективного функціонування антикорупційної системи в Україні відповідно до Конституції України. Ми готові допомогти в пошуку шляхів відновлення необхідної правової визначеності з метою забезпечення ефективної системи запобігання корупції в Україні", - зауважили в дипустанові.