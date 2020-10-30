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Під КС триває акція протесту "Відправимо суддів-зрадників до Ростова" у зв'язку з рішенням Суду скасувати низку антикорупційних норм. ФОТОрепортаж

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Сьогодні під стінами Конституційного Суду проходить акція протесту під назвою "Відправимо суддів-зрадників КСУ до Ростова" через рішення Суду скасувати кримінальну відповідальність за декларування неправдивої інформації, закрити декларації чиновників від громадськості та істотно скоротити повноваження НАЗК.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Початок акції було анонсовано на 9:00.

За словами активістів, проведення акції пов'язане з нещодавнім рішенням суду скасувати низку антикорупційних норм.

Зазначають, що такими діями судді надають індульгенцію для сотень чиновників-корупціонерів, а також ставлять під загрозу безвіз із Євросоюзом.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

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Під КС триває акція протесту Відправимо суддів-зрадників до Ростова у звязку з рішенням Суду скасувати низку антикорупційних норм 01
Під КС триває акція протесту Відправимо суддів-зрадників до Ростова у звязку з рішенням Суду скасувати низку антикорупційних норм 02
Під КС триває акція протесту Відправимо суддів-зрадників до Ростова у звязку з рішенням Суду скасувати низку антикорупційних норм 03
Під КС триває акція протесту Відправимо суддів-зрадників до Ростова у звязку з рішенням Суду скасувати низку антикорупційних норм 04
Під КС триває акція протесту Відправимо суддів-зрадників до Ростова у звязку з рішенням Суду скасувати низку антикорупційних норм 05
Під КС триває акція протесту Відправимо суддів-зрадників до Ростова у звязку з рішенням Суду скасувати низку антикорупційних норм 06
Під КС триває акція протесту Відправимо суддів-зрадників до Ростова у звязку з рішенням Суду скасувати низку антикорупційних норм 07
Під КС триває акція протесту Відправимо суддів-зрадників до Ростова у звязку з рішенням Суду скасувати низку антикорупційних норм 08
Під КС триває акція протесту Відправимо суддів-зрадників до Ростова у звязку з рішенням Суду скасувати низку антикорупційних норм 09
Під КС триває акція протесту Відправимо суддів-зрадників до Ростова у звязку з рішенням Суду скасувати низку антикорупційних норм 10
Під КС триває акція протесту Відправимо суддів-зрадників до Ростова у звязку з рішенням Суду скасувати низку антикорупційних норм 11
Під КС триває акція протесту Відправимо суддів-зрадників до Ростова у звязку з рішенням Суду скасувати низку антикорупційних норм 12
Під КС триває акція протесту Відправимо суддів-зрадників до Ростова у звязку з рішенням Суду скасувати низку антикорупційних норм 13
Фото: Цензор.НЕТ.

Топ коментарі

  • NonCFist
    _Пока до людов не дойдёт, что враг в кресле президента и парламенте, ничерта не изменится (к лучшему).
  • EUkozak
    А почему Ростов?
    Кол, гілляка, минус кожа.
    Так будет значительно душевнее.
    И справедливее...
  • Sophia-Maria Duglass
    председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз Автономной Республики Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах. При этом под председательством Тупицкого судьи КСУ 27 октября проголосовали за признание неконституционной статьи об уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и отменили ее. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы» (проект Радіо Свобода и телеканала UA:Перший).
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