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Командувач ОС Кравченко про загострення на Донбасі: Найманці РФ цілеспрямовано йдуть на зрив домовленостей. У них немає мети досягти миру

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Командувач ОС Кравченко про загострення на Донбасі: Найманці РФ цілеспрямовано йдуть на зрив домовленостей. У них немає мети досягти миру
Озброєні формування Російської Федерації цілеспрямовано йдуть на зрив домовленостей, які були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року.

Про це, коментуючи нічний обстріл окупантів, унаслідок якого загинули двоє українських воїнів, заявив командувач Об'єднаних сил генерал Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

"Я, як командувач Об’єднаних сил, констатую, що сьогодні, 30 жовтня, порушивши домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою, російсько-окупаційні війська здійснили прицільні обстріли українських позицій.

Ворог нахабно вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем по підрозділу Об’єднаних сил в районі населеного пункту Водяне. Із сумом повідомляю, що внаслідок обстрілу на початку доби два військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення , несумісні з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.

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Така зухвалість противника свідчить про те, що збройні формування Російської Федерації спрямовано йдуть на зрив домовленостей, що були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року. Сьогоднішній обстріл доводить, що противник не має на меті досягнути миру.

На вогневі провокації противника підрозділи Об'єднаних сил надали адекватну відповідь змусивши російсько-окупаційні війська повернутись до режиму тиші", - заявив Кравченко.

Командувач ОС Кравченко про загострення на Донбасі: Найманці РФ цілеспрямовано йдуть на зрив домовленостей. У них немає мети досягти миру 01

Топ коментарі

  • wake up-UA
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  • Чайка Київ
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