Якщо можна розпустити КС законом, тоді можна скасувати результати президентських виборів рішенням ЖЕКу, - Рахманін

Бурхлива діяльність Зеленського навколо рішення КСУ - чудовий спосіб відвернути увагу від підсумків виборів і заробити собі бали.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова парламентської фракції "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"1.Рішення конституційного суду не витримує критики. Президентська ініціатива - теж. 2. Якщо можна розпустити КС законом, тоді можна скасувати результати президентських виборів рішенням ЖЕКу. 3. Відновити повноцінну дію антикорупційного законодавства можна ухваленням відповідного закону. І в цій ситуації він легко набере необхідні кількість голосів. 4. Права і повноваження Конституційного суду, п також принципи його формування варто уточнити. Але для цього потрібні консенсус і дотримання процедур", - наголосив нардеп.

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"5. Для того, щоб світ не дивувався рішенням наших судів, треба було навести лад у системі. Зокрема, створити НОРМАЛЬНІ Вищу раду правосуддя й Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Що було обіцяно, але не зроблено. 6. Безкарність перемагається невідворотністю покарання. Силових органів як гною, реальних розслідувань і справдливих вироків - катма. 7. Бурхлива діяльність Зеленського навколо рішення КСУ - файний спосіб відволікти увагу від підсумків виборів і заробити собі бали. 8. Спроба відновити право, порушуючи право, називається безправ'ям", - резюмував Рахманін.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

Нагадаємо, 26 жовтня стало відомо, що Окружний адміністративний суд міста Києва завершив розгляд справи за позовом Олександра Карєєва до Національного антикорупційного бюро України. Серед іншого, було прийнято рішення викреслити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро.