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За добу COVID-19 виявили в 315 дітей і 396 медпрацівників, - Степанов

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За добу COVID-19 виявили в 315 дітей і 396 медпрацівників, - Степанов
За весь час пандемії в Україні захворіли 378 729 осіб. Із них 21 745 дітей, а також 22 046 медичних працівників.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 8 312 осіб. Із них 315 дітей, а також 396 медичних працівників. Були госпіталізовані 1 140 осіб. За минулу добу в Україні зафіксували 173 летальні випадки. В той же час одужали 3 394 пацієнти", - зазначив голова МОЗ .

За весь час пандемії в Україні захворіли 378 729 осіб. Із них 21 745 дітей, а також 22 046 медичних працівників.

Усього одужали 155 026 пацієнтів, а летальних випадків - 7 041.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ не зможе розгорнути більш ніж 52 тисячі COVID-ліжок, - Степанов

Топ коментарі

  • БОРЯ ВАВКИН
    ДЛЯ ТУПЫХ РАССКАЗЫВАЮ:-
    Заболевший КОВИ играет в "русскую рулетку" то есть -
    1. если больному до 15 лет, то в револьвере на 200 патронов в барабане один патрон
    2. если больному от 15 до 30 лет - на 150 патронов
    3. от 30 до 50 - барабан на 100 патронов
    4. от 50 до 60 - барабан на 50 патронов
    5. от 60 до 70 - барабан на 12 патронов
    6. от 70 до 80 - барабан на 3 патрона
    7. от 80 и выше - охотничий дробовик-одностволка с одним патроном.
    https://poisknews.ru/koronavirus/proczent-smertnosti-ot-koronavirusa-po-stranam-s-grafikami/

    ГРАЖДАНЕ !! ДАВАЙТЕ ПИСТИТЬ КАЖДОГО, КТО БЕЗ МАСКИ ! За добу COVID-19 виявили в 315 дітей і 396 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 1287
  • БОРЯ ВАВКИН
    о!
    первый не носящий уже есть...
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