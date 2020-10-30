За добу COVID-19 виявили в 315 дітей і 396 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 378 729 осіб. Із них 21 745 дітей, а також 22 046 медичних працівників.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 8 312 осіб. Із них 315 дітей, а також 396 медичних працівників. Були госпіталізовані 1 140 осіб. За минулу добу в Україні зафіксували 173 летальні випадки. В той же час одужали 3 394 пацієнти", - зазначив голова МОЗ .

За весь час пандемії в Україні захворіли 378 729 осіб. Із них 21 745 дітей, а також 22 046 медичних працівників.

Усього одужали 155 026 пацієнтів, а летальних випадків - 7 041.

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