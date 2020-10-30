Вандали розбили й облили фарбою пам'ятну плиту загиблим ОУНівцям у Бабиному Яру. ФОТО

У Бабиному Яру в Києві вандали розбили пам'ятну плиту з іменами учасників похідної групи ОУН, розстріляних нацистами в 1941-1942 роках.

Про це повідомив голова Організації українських націоналістів Богдан Червак у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У Бабиному Яру вчинено акт вандалізму. Так звані "невідомі особи" розбили пам’ятну плиту на якій закарбовані імена учасників Похідної Групи ОУН, яких німці розстріли у 1941-1942 роках. Пам’ятна плита, до речі, розміщена біля Пам’ятного Хреста, встановленого у 1992 році на честь Олени Теліги і українців – жертв Бабиного Яру", - написав він.

Червак наголосив, що пам'ятна плита з іменами буде відновлена.

"Очевидно, що акт вандалізму вчинили вороги незалежної України, які бояться українських націоналістів навіть мертвими. Плиту відновимо, пам'ять збережемо, ворогів покараємо", - написав він.

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