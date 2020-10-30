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Україна має максимально уникати повного локдауну, - Степанов

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Україна має максимально уникати повного локдауну, - Степанов
У Міністерстві охорони здоров'я України виступають проти запровадження повного локдауну в країні. Зокрема, це вплине на економічну ситуацію в Україні.

Про це глава МОЗ Максим Степанов заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, стратегія адаптивного карантину правильна.

"На мою думку, виходячи з різних факторів, в тому числі економічних чинників, повний локдаун ... Ми повинні його максимально уникати", - заявив він.

Степанов зазначив, що для бізнесу запровадять обмеження, але заклади не закриватимуть.

Також читайте: Жодна область України не відповідає вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ

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Топ коментарі

  • Гептимирон
    А Украина может оказать мед. помощь всем больным?
    Уже сейчас в больницах нет мест
  • 18c49ed2
    От стабильного развития страны и экономики до "нам хотя-бы выжить" оказалась всего одна галочка в бюллетене.
  • Vyacheslav Nesterov
    ведь дороги заасфальтированы и освещены... к кладбищам!
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