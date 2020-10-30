Україна має максимально уникати повного локдауну, - Степанов
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У Міністерстві охорони здоров'я України виступають проти запровадження повного локдауну в країні. Зокрема, це вплине на економічну ситуацію в Україні.
Про це глава МОЗ Максим Степанов заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, стратегія адаптивного карантину правильна.
"На мою думку, виходячи з різних факторів, в тому числі економічних чинників, повний локдаун ... Ми повинні його максимально уникати", - заявив він.
Степанов зазначив, що для бізнесу запровадять обмеження, але заклади не закриватимуть.