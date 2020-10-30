Через смерть кандидата в мери Новгорода-Сіверського Бондаренка в місті проведуть повторні вибори, - Айвазовська
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Мер Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко помер від ускладнень захворювання коронавірусом. У місті будуть повторні вибори.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила голова громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.
"Це місто з чисельністю виборців до 75 000. Відповідно, ТВК повинна встановити результати виборів. Якщо переможцем є померла особа, то після отримання свідоцтва про смерть комісія протягом 10 днів повинна оголосити повторні вибори", - зазначила Айвазовська.
За її словами, виборчий процес почнеться із самого початку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мер Новгорода-Сіверського Чернігівської області Олег Бондаренко помер від ускладнень захворювання коронавірусом. Бондаренко, за попередніми даними, перемагав на виборах мера.