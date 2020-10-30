Новини • Місцеві вибори-2020

Вибори мера Львова: Садовий - 39,9%, Синютка - 31%, - ТВК

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Вибори мера Львова: Садовий - 39,9%, Синютка - 31%, - ТВК
На виборах голови Львівської ОТГ, за результатами підрахунку 100% бюлетенів, чинний міський голова Львова Андрій Садовий отримав найбільше голосів виборців - 39,96%, на другому місці Олег Синютка з показником 31,03%.

Про це повідомив голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За результатами підрахунку 100% бюлетенів, Андрій Садовий отримав найбільше голосів – 39,96%, за нього проголосували 90 812 виборців. Олег Синютка набрав 31,03%, 70 504 виборці віддали за нього свій голос. Загалом у виборах взяли участь трохи більше 227 тис. виборців", - поінформував Сліпецький.

За його словами, Руслан Кошулинський здобув 9,74% голосів, Ярослав Рущишин - 4,67%, а Ігор Зінкевич - 3,37%.

Загалом у виборах на посаду голови Львівської ОТГ брали участь 17 кандидатів.

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Вибори мера Львова: Садовий - 39,9%, Синютка - 31%, - ТВК 01

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Синютка виграй у другому турі в цього зєлєного покидька!
  • Валерия Ларченко b661826f
    Второй тур,зесрань,второй тур...)
  • Myko
    У Львові блок зелених жабенят і бородатої бабушки так обісрався, що навіть не подолав прохідний бар'єр. Натомість патріотичні партії зайняли достойне місце.
    «Європейська солідарність» - 30,8%

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