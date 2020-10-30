Із 1 листопада 250 відділень "Укрпошти" будуть працювати без вихідних, - Мінінфраструктури

Починаючи з 1 листопада, 250 найбільш завантажених відділень "Укрпошти" будуть працювати без вихідних.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

"За рішенням керівництва з 1 листопада компанія починає працювати без вихідних у 250 найбільш завантажених відділеннях. Усе для безпеки і комфорту клієнтів", - сказано в повідомленні.

Зазначають, що це дозволить розширити можливості для обслуговування клієнтів і суттєво зменшити черги у відділеннях, що особливо актуально в зв'язку з пандемією COVID-19.

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