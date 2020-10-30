Із 2 листопада в Україні встановлюється нове епідзонування: до "червоної" зони потрапили 11 облцентрів, - Немчінов

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні в п'ятницю встановила нове епідемічне зонування в Україні з 2 листопада.