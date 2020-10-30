Із 2 листопада в Україні встановлюється нове епідзонування: до "червоної" зони потрапили 11 облцентрів, - Немчінов
"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Із 00 годин 00 хвилин 2 листопада (четвер) почне діяти нове епідемічне зонування. Київ залишається в "помаранчевій" зоні", - написав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.
" до червоної зони будуть віднесені:
- міста Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Іваничівський, Ківерцівський і Турійський райони Волинської області;
- Слов'янський район Донецької області;
- міста Житомир, Бердичів, Коростень, Малин та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Попільнянський, Романівського, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
- міста Ужгород та Берегове, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;
- Пологівський район Запорізької області;
- місто Івано-Франківськ і Тисменицький район Івано-Франківської області;
- міста Бориспіль, Васильків, Обухів, Переяслав, Фастів та Обухівський райони Київської області;
- Марковський та Троїцький райони Луганської області;
- Пустомитівський і Сокальський райони Львівської області;
- місто Миколаїв Миколаївської області;
- міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Лиманський, Овідіопольський, Подільський, Савранський, Саратський і Татарбунарський райони Одеської області;
- місто Полтава Полтавської області;
- міста Рівне та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Острозький райони Рівненської області;
- міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;
- міста Бережани, Кременець і Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський і Шумський райони Тернопільської області;
- місто Харків, Богодухівський та Золочівський райони Харківської області;
- міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Нетішин, Славута і Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- міста Ватутіне, Золотоноша, Канів і Сміла, Монастирищенський і Тальнівський райони Черкаської області;
- міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Застнівскій, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;
- місто Чернігів та Варвинський район Чернігівської області", - повідомив Немчінов.
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