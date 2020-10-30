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МОЗ планує відійти від "світлофорного принципу" карантинного зонування, - Немчінов

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МОЗ планує відійти від "світлофорного принципу" карантинного зонування, - Немчінов
У Міністерстві охорони здоров'я допустили можливість відходу від світлофорного принципу карантинного зонування. Це розглядають і в уряді.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі одного з телеканалів.

Немчінов вважає, що країні потрібно почати підходити до єдиних принципів у зонуванні, але не уточнив, до яких саме.

"У принципі, так, як сьогодні сказав Віктор Ляшко (головний санітарний лікар України, - ред.), ми, напевно, вже повинні відходити від такого світлофорного принципу", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 2 листопада в Україні встановлюється нове епідзонування.

Також читайте: Із 2 листопада в Україні встановлюється нове епідзонування: до "червоної" зони потрапили 11 облцентрів, - Немчінов

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Топ коментарі

  • юра Лонг
    Как для собак павлова.Красный в норку. Желтый сидеть на цырлах, зеленый хвостом вилять
    И не обсуждать у санитаров все схвачено. Чем не дурдом. А может местные власти сами разберутся без дураков бо своих хватает.
  • Ольга Кочурко
    "Светофорное" отменяем вводим "Радужное"
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