НКРЕКП повинна стежити за конкуренцією на енергоринку, а не нескінченно підвищувати тарифи, - "слуга народу" Буймістер

Депутати готують законопроєкт, який зобов'яже Національну комісію, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, стежити за конкуренцією на енергоринку, а не займатися регулярним підвищенням тарифів на передачу електроенергії.

Про це заявила народний депутат України, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер в інтерв'ю "Сегодня".

"У регулятора сьогодні немає конституційного зобов'язання стежити за тим, щоб енергетичні ринки були конкурентними. Наслідки ми дуже добре бачимо: не ведеться жодного розслідування неправомірної поведінки трейдерів на ринках, жоден недобросовісний трейдер не позбавлений ліцензії. Борги ростуть, ринковий моніторинг не введено, а "вишенька на торті" – кожні пів року перегляд і збільшення тарифу на передачу", - розповіла Буймістер. На її думку, постійно збільшуючи тариф на передачу електроенергії, регулятор посилює тиск на бізнес, який і без того серйозно постраждав через коронакрізіса. "Нескінченно збільшувати тариф "Укренерго" не можна! Це справляє ще більший тиск на комерційного споживача, в якого і так через пандемію і економічну кризу справи йдуть, м'яко кажучи, не дуже. Регулятор, мабуть, забув просте правило: що менше споживачів – то більше проблем в енергосистемі України", - сказала Буймістер.

Вона повідомила, що працює над підготовкою законопроєкту про ринковий моніторингу REMIT, який зобов'яже учасників енергоринку надавати всю відповідну інформацію, а НКРЕКП - перевіряти і контролювати угоди із зацікавленістю і змови на торгах. Оскільки самостійно регулятор не впроваджує механізми контролю на рівні своєї нормативно-правової бази.

Як відомо, для розрахунку з боргами перед "зеленою" генерацією НКРЕКП пропонує з 1 грудня підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-година до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%.

Промисловці і бізнес виступили проти цього рішення. Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, зростання безробіття і падіння економіки. А глава секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму викличе чергове зростання цін на товари і послуги. У свою чергу провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії і не виконує зобов'язання з погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів в ВДЕ з листопада 2020 прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України через тиск банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.