Києву для розгортання мобільного госпіталю необхідно 245 млн грн, - Степанов

Києву для розгортання тимчасових госпіталів у Палаці спорту або Виставковому центрі необхідно близько 245 млн грн.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми отримали інформацію від влади Києва, де вони збираються розміщувати в разі потреби тимчасовий мобільний госпіталь - це може бути або Виставковий центр, або Палац спорту. Вони розрахували, що їм потрібно 245 млн грн", - сказав він на брифінгу в п'ятницю.

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Степанов зазначив, що тимчасові мобільні госпіталі дозволять створити 500 додаткових ліжок. Для забезпечення лікувального процесу в таких госпіталях, згідно з розрахунками, буде необхідно 1200 осіб медперсоналу.

"Ми зараз упорядковуємо інформацію", - сказав він.