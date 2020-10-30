Новини • Місцеві вибори-2020

Вибори до Харківської облради: ТВК опрацювала 80,5% голосів - прохідний бар'єр поки долають чотири партії

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Вибори до Харківської облради: ТВК опрацювала 80,5% голосів - прохідний бар'єр поки долають чотири партії
Харківська обласна територіальна виборча комісія опрацювала 80,51% голосів на виборах депутатів Харківської облради: до облради впевнено проходять чотири партії.

Про це Укрінформу повідомили в обласній виборчій комісії, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 30 жовтня обласна територіальна комісія опрацювала дані 50 з 56 ТВК", - повідомили в комісії.

Проміжні результати свідчать, додали в комісії, що лідирує "Блок Кернеса - Успішний Харків" - 28,7%, слідом йде "Опозиційна платформа - За життя" - 23,7%, "Блок Світличної "Разом!" - 16,7% , "Слуга народу" - 16,1%.

"Європейська Солідарність" набрала 4,8%, "Партія Шарія" - 2,6%, "За майбутнє" - 2,5%, "Батьківщина" - 2,3% ". Решта партій не набрали і 1% голосів:"Наш край" - 0,9%, "Перемога Пальчевського"- 0,8%,"Акцент" - 0,4%.

Результати голосування в обласну ТВК, сказали в комісії, ще має передати Харківська міська територіальна виборча комісія.

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Топ коментарі

  • Михаил Грушевский
    Харьков, поздравляю с победой, победой рюзьге мира у вас! Вы подтвердили свой статус редкостных д...лбов. Ждиде, скоро казлорылые будут у вас на танках возле школ и детских садов разворачиваться. Готовьтесь сидеть на чеченских бутылках. И да, комендантский час... Также приготовьтесь хапать п....здюлей на подвалах. Бараны...
  • OLGA 1cb0b678
    Харків пробив чергове ДНО...нажаль!
  • Михаил Грушевский
    Да... это будет весело) Но суть не в этом. Харьковским дегенератам подсунут кернеса 2 и они с радостью сглотнут и второй раз на избирательных участках. Реальный прикол будет, если кернесу забабахают мовзолей на против горсовета)))
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