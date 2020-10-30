Заява КС щодо скасування е-декларування: боротьба з корупцією не повинна порушувати принципу незалежності судової влади
Про це йдеться в заяві КС, розміщеній на сайті Суду, передає Цензор.НЕТ.
"Конституційний Суд України висловив ствердну позицію, що декларування доходів осіб, які здійснюють публічну владу, є незаперечною вимогою в будь-якій сучасній демократичній країні.
На думку Конституційного Суду України, антикорупційна реформа в Україні стала незаперечною вимогою суспільства. Однак як антикорупційна, так і судова реформи повинні реалізовуватися без порушення принципу незалежності судової влади та з дотриманням принципу конституційності.
Дослідивши склад злочину, передбаченого статтею 366-1 КК України, Конституційний Суд України дійшов висновку, що використання юридичних конструкцій, у яких відсутній чіткий перелік законів, унеможливлює однозначне визначення кола суб'єктів злочину, а відсильні норми неможливим встановлення кола їхніх адресатів. Як наслідок, до відповідальності за умисне неподання декларації можуть бути притягнуті особи, які не можуть бути учасниками правовідносин з декларування, а тому свідомо не виконали такого обов'язку. Зазначене не узгоджується з поняттям правової держави і принципом верховенства права, закріпленим у частині першій статті 8 Основного Закону України, зокрема такими його елементами, як юридична визначеність і передбачуваність закону.
Із наведених позицій Конституційного Суду України вбачається, що законодавцем має бути введено таке антикорупційне законодавче регулювання, яке забезпечить дотримання принципу верховенства права, складові якого: юридична визначеність, передбачуваність, пропорційність і відповідність", - ідеться в заяві КС.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.