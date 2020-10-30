Необхідно створити "аналог НАЗК" для суддів, - Малюська
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.
"Знову ж таки залежатиме від змін, які будуть запропоновані законопроєктом президентським (інтерв’ю записане 29 жовтня – ред.). Але це, власне, те, що випливає з рішення КСУ. Рішення КСУ полягає в тому, що виконавча влада не має впливати на судову. Значить, хтось має ж цю функцію виконувати. Відповідно, це має бути, очевидно, якийсь аналог НАЗК", – сказав Малюська в ефірі програми "Суботнє інтерв’ю".
Малюська назвав мотивацію Конституційного суду "сумнівною".
"Але, менше з тим, є рішення суду. Поки воно не анульоване, не скасоване, варіант врегулювання цієї ситуації належним чином – це якраз створення такого органу", – розповів Малюська.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.