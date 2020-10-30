За добу від коронавірусу в Києві померли 17 осіб, видужали - 234, виявлено рекордний 741 випадок

Сьогодні в столиці вже 36768 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це в ході брифінгу повідомила спікерка мера Києва Оксана Зінов'єва, передає Цензор.НЕТ.

"Вірус у столиці не відступає. Як в цілому по Україні, так і в багатьох інших країнах. За минулу добу у Києві - вражаюча кількість хворих. Вперше стільки виявлених випадків коронавірусу - 741. Померло 17 осіб. Всього коронавірус забрав життя 743 киян. На сьогодні в столиці вже 36768 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказала прессекретарка.

Серед захворілих 420 жінок віком від 19 до 88 років і 26 дівчаток від п'яти місяців до 16 років. А також 279 чоловіків віком від 19 до 83 років і 16 хлопчиків від одного до 15 років. Захворіли в тому числі і 37 медиків.

У лікарні столиці за минулу добу госпіталізували 83 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужали в столиці 234 людини. Всього коронавірус побороли 12 639 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Деснянському районі - 150, Дарницькому - 89 і по 85 випадків - у Печерському та Дніпровському районах.