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Запланована зустріч із Зеленським чомусь не відбулася, а говорити є про що, - голова КС Тупицький

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Запланована зустріч із Зеленським чомусь не відбулася, а говорити є про що, - голова КС Тупицький
Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький заявив, що запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським досі не відбулася.

Про це Тупицький сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Ця зустріч планувалася, але чомусь не відбулася. А говорити є про що", - сказав голова Конституційного Суду.

У той же час Тупицький заявив, що в руках антикорупційних органів "велика сила".

"Потрібно ще врахувати менталітет наших чиновників. Є великий тиск", - наголосив Тупицький.

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Топ коментарі

  • cimbitep
    говорить с тобой не о чем. гнид давят, с ними не разговаривают.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Та знаємо! Зєля обіцяв захист за позитивні для нього рішення (розпуск Ради попереднього скликання). І кинув! 😁 Не переживай, Тупицький, він всіх кидає! Купи краще мізки і доброчесність. Хоча про що це я?
  • Алексей Правник
    С народом Украины у тебя будет встреча ур..д.
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