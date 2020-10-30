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Огріхи антикорупційного законодавства зумовлені післяреволюційним періодом: зараз країна не може жити з неконституційними законами, - Тупицький

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Огріхи антикорупційного законодавства зумовлені післяреволюційним періодом: зараз країна не може жити з неконституційними законами, - Тупицький
Глава Конституційного Суду України (КС) Олександр Тупицький пояснює наявну неузгодженість українського антикорупційного законодавства з Основним законом післяреволюційною необхідністю, але підкреслює, що така ситуація не може зберігатися і надалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Огріхи, які є в антикорупційному законодавстві, створилися в післяреволюційний період у силу необхідності ... Але зараз країна не може жити з частково або повністю неконституційними антикорупційними законами", - сказав Тупицький в п'ятницю на брифінгу в Києві.

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Топ коментарі

  • Валерий Петрушко 5b48e6da
    В тюрьму.
  • Anatoly Nichikov 15029d40
    Не нужно путать себя со страной...
  • Andrew_UA_Kyiv
    Не маніпулюй і не підміняй поняття, падло! Окозамилювання не пройде! Огрехи антикоррупционного законодательства обусловлены послереволюционным периодом: сейчас страна не может жить с неконституционными законами, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 712
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