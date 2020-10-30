Не чув від послів країн G7, що вони не поважають рішення КС, - Тупицький

Посли країн G7 не висловлювали неповаги до рішень Конституційного суду України.

Про це Тупицький заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не почув від послів... що вони не поважають рішення КС", - зазначив Тупицький.

Раніше посли країн G7 заявили, що стурбовані зусиллями скасувати антикорупційні реформи.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

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