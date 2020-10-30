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Не чув від послів країн G7, що вони не поважають рішення КС, - Тупицький

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Не чув від послів країн G7, що вони не поважають рішення КС, - Тупицький
Посли країн G7 не висловлювали неповаги до рішень Конституційного суду України.

Про це Тупицький заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не почув від послів... що вони не поважають рішення КС", - зазначив Тупицький.

Раніше посли країн G7 заявили, що стурбовані зусиллями скасувати антикорупційні реформи.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

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Топ коментарі

  • belge
    Не слышал от послов стран G7, что они не уважают решения КС, - Тупицкий

    Та они просто ох2ели, слов подобрать не могут. Не слышал от послов стран G7, что они не уважают решения КС, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 6744
  • NonCFist
    Ого! Да это уже не ссут в очи... А просто высрались!
  • Olia Prokofieva
    Да послы стран G7 все озвучили тебе Урод, Что ты брешешь, что им все нравится и они довольны. Во многих странах Запада, нет никакого КС вообще и небо не падает.
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