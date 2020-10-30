Синютка про другий тур із Садовим: будемо просити виборців, щоб підтримали "опозиційного проукраїнського кандидата"

Кандидат на посаду міського голови Львова від "Європейської солідарності" Олег Синютка каже, що напередодні другого туру місцевих виборів у місті закликав проукраїнські партії об'єднатися.

Про це це йдеться в статті Цензор.НЕТ.

"Звичайно, ми будемо звертатися до своїх виборців, щоб вони прийшли на вибори і підтримали не тільки "Європейську солідарність", а й опозиційного проукраїнського кандидата. І я переконаний, що наш виборець обов'язково нас почує. Тому що наш виборець хоче жити у Львові, а не шукати щастя десь по закордонах. А для цього, насамперед, треба змінити владу", - сказав Синютка.

Як зазначають у матеріалі, Синюка може отримати додатковий резерв виборців, якщо його підтримає ВО "Свобода" та Руслан Кошулинський. Однак Синютка ухилився від відповіді щодо можливого об'єднання.

"Я вчора від імені "Європейської солідарності" звернувся до проукраїнських партій із закликом об'єднатися – щоби Львів показав приклад об'єднання українських сил. Ми принципово не будемо об'єднуватися з партією влади, олігархічною частиною українського політикуму, а також із тими, хто сьогодні стоїть прислужниками олігархів і сьогоднішньої влади. Хочемо у Львові продемонструвати об'єднання всіх українських сил", - сказав політик.

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Нагадаємо, на місцевих виборах у Львові чинний міський голова Андрій Садовий отримав найбільше голосів виборців - 39,96%, на другому місці - кандидат "євросолідарності" Олег Синютка з показником 31,03%.

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