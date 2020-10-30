Зеленський уже говорив із Тупицьким: усі рішення були прийняті з урахуванням цих переговорів, - Мендель

Президент України Володимир Зеленський уже говорив із головою Конституційного Суду України Олександром Тупицьким після прийняття КС резонансного рішення щодо антикорупційного законодавства, а всі наступні рішення були прийняті з урахуванням цих переговорів, зазначає прессекретар президента Юлія Мендель.

"Президент уже говорив із головою Конституційного Суду після прийняття одіозного рішення КС, яке має загрози для національної безпеки. Всі важливі питання обговорювалися, і рішення, ініційовані Президентом та підтримані РНБО і Кабінетом Міністрів, приймалися з урахуванням переговорів із суддею Тупицьким", - сказала вона в "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

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