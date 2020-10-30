Президента не звинувачую, але його оточення робить погану роботу, - Тупицький
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Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький заявив, що оточення Президента України робить погану роботу і має намір створити "слухняний" суд.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Тупицький заявив під час брифінгу.
За словами глави КС, в Україні хочуть створити "слухняний кнопковий суд".
"Я навіть не звинувачую президента, я не маю на це права, але оточення Президента, думаю, робить погану роботу", - наголосив Тупицький.
Нагадаємо, раніше Тупицький заявив, що законопроект Президента Володимира Зеленського про припинення повноважень усіх суддів КС має ознаки конституційного перевороту.