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Президента не звинувачую, але його оточення робить погану роботу, - Тупицький

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Президента не звинувачую, але його оточення робить погану роботу, - Тупицький
Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький заявив, що оточення Президента України робить погану роботу і має намір створити "слухняний" суд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Тупицький заявив під час брифінгу.

За словами глави КС, в Україні хочуть створити "слухняний кнопковий суд".

"Я навіть не звинувачую президента, я не маю на це права, але оточення Президента, думаю, робить погану роботу", - наголосив Тупицький.

Нагадаємо, раніше Тупицький заявив, що законопроект Президента Володимира Зеленського про припинення повноважень усіх суддів КС має ознаки конституційного перевороту.

Читайте також: Закон Зеленського має ознаки конституційного перевороту в Україні, - голова КС Тупицький

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Топ коментарі

  • vitalmod
    Эти уроды в мантиях совершили акт государственной измены. Если им это сойдет с рук...
  • Александр Иовица 4c66a33e
    Намек: Барин - хороший, слуги идиоты. Обычный подхалимаж.
  • Zelya Vsyo
    Уверен на 100%, что весь этот спектакль от начала до конца написан на Лубянке.
    Цель- устроить кипиш в Киеве после полного его просера зебилами на местных выборах. Президента не обвиняю, но его окружение делает плохую работу, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 7496

    А }{уйлуша заодно и на Донбассе постреляет.
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