Президента не звинувачую, але його оточення робить погану роботу, - Тупицький

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький заявив, що оточення Президента України робить погану роботу і має намір створити "слухняний" суд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Тупицький заявив під час брифінгу.

За словами глави КС, в Україні хочуть створити "слухняний кнопковий суд".

"Я навіть не звинувачую президента, я не маю на це права, але оточення Президента, думаю, робить погану роботу", - наголосив Тупицький.

Нагадаємо, раніше Тупицький заявив, що законопроект Президента Володимира Зеленського про припинення повноважень усіх суддів КС має ознаки конституційного перевороту.

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