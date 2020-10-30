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Питання люстрації досі "вибухонебезпечне", - Тупицький

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Питання люстрації досі "вибухонебезпечне", - Тупицький
Причиною затягування Конституційним Судом розгляду справи про люстрацію є "вибухонебезпечність" цього питання.

Про це в ході брифінгу повідомив голова КС Олександр Тупицький, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо питання люстрації. Це питання, на мою думку, досі вибухонебезпечне, і, можливо, тому Конституційний Суд так довго його розглядає", - зазначив голова КС.

Тупицький зазначив, що раніше Європейський суд сказав, що під люстрацію в Україні потрапляє занадто велике коло чиновників. Водночас він не впевнений, що саме КС має повноваження, щоб зменшити обсяги службовців, які підпадають під люстрацію.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Вон как очко заиграло - сразу разговорился.

    Уводит всех в спор и тянет время
    ВОПРОС РЕБРОМ - открывайте декларации судей КС И их родни !!!!!
  • Гептимирон
    А вопрос кастрации Тупицкого не вызывает сомнений
  • Анатолій Лапчук
    Він має сидіти в тюрьмі а не давати оцінки. злочинець має сидіти в тюрьмі
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