Питання люстрації досі "вибухонебезпечне", - Тупицький

Причиною затягування Конституційним Судом розгляду справи про люстрацію є "вибухонебезпечність" цього питання.

Про це в ході брифінгу повідомив голова КС Олександр Тупицький, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо питання люстрації. Це питання, на мою думку, досі вибухонебезпечне, і, можливо, тому Конституційний Суд так довго його розглядає", - зазначив голова КС.

Тупицький зазначив, що раніше Європейський суд сказав, що під люстрацію в Україні потрапляє занадто велике коло чиновників. Водночас він не впевнений, що саме КС має повноваження, щоб зменшити обсяги службовців, які підпадають під люстрацію.

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