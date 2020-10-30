Законопроєкт Зеленського про КСУ лікує вошей гільйотиною, - блогер Шрайк

Президент і його Офіс не змогли передбачити кремлівські провокації, а тепер "з виряченими очима пропонують казна-що".

Так події в країні оцінив блогер Роман Шрайк, інформує Цензор.НЕТ.

Шрайк вважає, що Конституційний Суд вирішив знищити антикорупційну реформу, побачивши, що після місцевих виборів "рейтинг Зеленського перетворився на гарбуз".

"Зеленський, який все це прохляпав вухами, раптово вносить у Раду законопроєкт, який лікує вошей гільйотиною - пропонує антиконституційний розгін КСУ, невизнання його рішення тощо", - зазначив блогер.

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Шрайк вважає, що ця проблема виникла, тому що президент і його оточення "не дивилися далі свого носа".

"Якщо люди в Офісі Президента не здатні передбачити і запобігти кремлівським провокаціям, а тепер змушені з виряченими очима пропонувати казна-що, може, президенту краще розігнати Офіс Президента?", - підсумував блогер.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.