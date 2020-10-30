Арестович про загострення на Донбасі: Не можна сказати, що режим тиші порушено. Поки що це "окремі порушення, які призвели до тяжких наслідків"

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання збройного конфлікту на Донбасі Олексій Арестович заявив, що ескалація, яка відбулася в зоні проведення ООС на Донбасі, це "окремі порушення, які призвели до трагічних наслідків".

Про це він заявив в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Не можна сказати, що режим тиші порушено. Поки статус того, що сталося, такий: окремі порушення, які, на жаль, призвели до тяжких наслідків. Українська делегація в ТКГ вже запропонувала терміново зібратися підгрупі з питань безпеки, і ми чекаємо відповіді від російських партнерів і ОБСЄ", - зазначив Арестович.

Арестович висловив надію, що подія залишиться "поодиноким порушенням".

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"Ми налаштовані рішуче розмовляти з російською стороною і залучати допомогу партнерів, щоб не допустити подальшої ескалації і повернутися до всебічного припинення вогню і виконання домовленостей", - сказав радник української делегації в ТКГ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ситуація в зоні ООС загострилася: двоє воїнів загинули, двоє - поранені, найманці РФ ведуть прицільні обстріли.