Арестович про загострення на Донбасі: Не можна сказати, що режим тиші порушено. Поки що це "окремі порушення, які призвели до тяжких наслідків"
Про це він заявив в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
"Не можна сказати, що режим тиші порушено. Поки статус того, що сталося, такий: окремі порушення, які, на жаль, призвели до тяжких наслідків. Українська делегація в ТКГ вже запропонувала терміново зібратися підгрупі з питань безпеки, і ми чекаємо відповіді від російських партнерів і ОБСЄ", - зазначив Арестович.
Арестович висловив надію, що подія залишиться "поодиноким порушенням".
"Ми налаштовані рішуче розмовляти з російською стороною і залучати допомогу партнерів, щоб не допустити подальшої ескалації і повернутися до всебічного припинення вогню і виконання домовленостей", - сказав радник української делегації в ТКГ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ситуація в зоні ООС загострилася: двоє воїнів загинули, двоє - поранені, найманці РФ ведуть прицільні обстріли.