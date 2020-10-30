Корбан про розподіл голосів за мера Дніпра в другому турі: Філатову перетікатимуть голоси, тому що він себе "позиціонував як мер усіх містян"

Керівник центрального виборчого штабу партії "Пропозиція" Геннадій Корбан вважає, що в другому турі виборів мера Дніпра голоси від інших кандидатів будуть перетікати на користь чинного мера Бориса Філатова, тому що він себе "позиціонував як мер усіх містян".

Про це це йдеться в статті Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про те, на які голоси може розраховувати конкурент Філатова Загід Краснов, Корбан зазначив:

"Якась частина голосів перетікає до нього від Вілкула. ​​Умовно - третина. І десь третина переходить до Бориса. І до Бориса переходять голоси ОПЗЖ".

Такий перетік голосів Корбан пояснив так: "Ну, Філатов завжди себе позиціонував як мер усіх містян. Він навіть ходив на округи, де обиралися провідні депутати від ОПЗЖ, - і люди говорили: "Ні за яку "Пропозіцію" ми голосувати не будемо - тільки за ОПЗЖ і мера Філатова!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Дніпрі: Філатов - 44,47%, Краснов - 14,44%, Вілкул - 11,27%, Риженко - 10,6%, Нікітін - 8,81%

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