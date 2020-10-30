Розігнана НАЗК ситуація, що все зупинилося, не відповідає дійсності: КС ще не ухвалив усіх рішень щодо е-декларування, - Тупицький

Велика частина конституційного подання про невідповідність Конституції антикорупційному законодавству ще не розглянута, заявив голова Конституційного суду України (КС) Олександр Тупицький.

"Розігнана НАЗК ситуація про те, що тепер усе зупинилося, і вони не можуть робити перевірки, і державні службовці не призначатимуться, і все пропало з боротьбою - абсолютно ні. У цій справі дуже великий блок боротьби з корупцією, проблемні питання, які поставили народні обранці, виділені в окреме провадження. Суд щодо нього рішення ще не приймав. Якби суд був заангажований, упереджений, що заважало цими ж голосами проголосувати і задовольнити всі подання? Давайте тверезо дивитися на ці питання", - сказав Тупицький в п'ятницю на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це не турборежим. Це частина, яка була очевидною для певної кількості суддів", - сказав Тупицький.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.