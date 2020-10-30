НАЗК опублікувало імена осіб, які через рішення КС зможуть уникнути відповідальності за недостовірні декларації. ПЕРЕЛІК

У Національному агентстві з питань запобігання корупції опублікували імена осіб, яким через рішення Конституційного Суду вдасться уникнути відповідальності за декларування недостовірних відомостей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Це будуть ексміністр, депутати міських рад та районних рад, судді, директори державних підприємств, чиновники - всі ті, кого платники податків найняли на роботу", - йдеться в повідомленні.

Так в списку НАЗК фігурують:

"Ігор Насалик, ексміністр енергетики та вугільної промисловості, не вказав позику на 1,2 млн дол. США від фізичної особи у щорічній декларації.

Михайло Чурило, депутат Ужгородської міської ради, лідирує у списку декларантів, у яких виявлено найбільшу суму недостовірних відомостей. Чурило "забув" вказати кошти, позичені іншій фізичній особі, у розмірі 95,3 млн грн.

Віктор Андрєєв, заступник Шевченківської РДА у місті Києві, не вказав у декларації більше 60 млн грн, які отримав як позику від приватної компанії, яка займається "діяльністю із забезпечення фізичного комфорту".

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Олег Етнарович, депутат Одеської міської ради, занизив вартість нерухомості, якою володіє на 4,7 млн грн, не вказав корпоративні права на 2,1 млн грн, і "забув" про те, що позичив і розмістив на банківських рахунках більше 1 млн грн.

Руслан Мороз, депутат Володимир-Волинської міськради, занизив вартість нерухомості на майже 400 тис. грн, а ще "забув" про те, як позичив третім особам 21,5 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК зазначили, що це "лише початок".

"Ми продовжимо публікувати імена осіб, яким Конституційний Суд допоміг уникнути покарання. Далі буде", - підсумували в НАЗК.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.