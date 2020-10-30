Це момент істини: всі депутати мають проголосувати за розпуск КС, - Гриценко

Ексміністр оборони Анатолій Гриценко підтримує пропозицію президента Зеленського повністю оновити склад Конституційного Суду і називає те, що відбувається, моментом істини і для країни, і для глави держави.

Свою позицію Гриценко озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що пропонував розпустити КС ще 2 місяці тому, коли той тільки "вирішив обезголовити НАБУ".

"Я повністю підтримую рішення Зеленського і закликаю всіх осудних, небайдужих до долі країни депутатів проголосувати "за" внесений ним законопроєкт. Це буде правильно і відповідально", - написав Гриценко.

Сумніви в легітимності дій Зеленського, який, згідно з буквою закону, не має права розпускати Конституційний Суд, Гриценко відкидає.

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"У нашій країні неправильно переклали з англійської базовий, основоположний термін демократії Rule of Law, назвавши його верховенством закону. Правильний переклад - верховенство права! При всій повазі до законів - це папірці, які можуть бути значимими і правильними, так само вони можуть бути нікчемними і хибними, якщо приймаються із завідомо лобістськими цілями в інтересах не країни, а кількох корпорацій чи кількох олігархічних родин", - написав Гриценко.

Він порівняв корупцію з вбивством десятків тисяч українців, а посягання КСУ на антикорупційну інфраструкуру - з посяганням на життя.

Гриценко вважає, що момент істини настав і для країни в цілому, і для президента Зеленського особисто.

"Сьогоднішні рішучі дії щодо очищення судової системи повинні стати початком комплексних рішучих дій з очищення на всіх напрямах. Тоді і тільки тоді ці зусилля мають сенс. Якщо ж готовності діяти рішуче комплексно немає, то тоді Зеленському краще вийти в ефір з останнім відосиком - подякувати людям за терпіння і піти їх смішити в іншому місці", - підсумував Гриценко.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.





