Тупицький про можливу відставку: Не збираюся це робити. Якщо буде ультиматум про зміну всього складу КС, ми обговоримо

Глава Конституційного Суду України (КС) Олександр Тупицький заявляє, що не має наміру йти у відставку за чиєюсь вимогою, але зараз не знає про те, щоб хтось такі вимоги висував.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вимоги, щоб я подав у відставку, я не чув ... Йдеться про зміну всього складу суду ... Якщо буде такий ультиматум (написати заяву про відставку. - Ред.) - ми обговоримо ... На вимогу тієї чи іншої особи, давши присягу народу України, не збираюся цього робити", - сказав Тупицький на пресконференції в п'ятницю в Києві.

Також дивіться: Я не піду на допит у ДБР, - глава КС. ВIДЕО

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.