Тупицький про можливу відставку: Не збираюся це робити. Якщо буде ультиматум про зміну всього складу КС, ми обговоримо
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Вимоги, щоб я подав у відставку, я не чув ... Йдеться про зміну всього складу суду ... Якщо буде такий ультиматум (написати заяву про відставку. - Ред.) - ми обговоримо ... На вимогу тієї чи іншої особи, давши присягу народу України, не збираюся цього робити", - сказав Тупицький на пресконференції в п'ятницю в Києві.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.