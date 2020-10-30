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Лукашенко відкидає свою втечу з Білорусі в разі зміни влади: "Ніколи не тікав і не маю наміру"

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Лукашенко відкидає свою втечу з Білорусі в разі зміни влади: "Ніколи не тікав і не маю наміру"
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, відкидає втечу з країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", інформує Цензор.НЕТ.

"Президент ніколи не тікав і не має наміру. Я прожив досить у цьому житті", - зазначив Лукашенко.

"Але якщо хтось думає, що я зараз зібрався і втік... Слухайте, були ситуації, можливо, коли хтось і тремтів. Але ось генерали сидять, які постійно зі мною були, бачили, що в мене навіть волосся не здригнулося. Слухайте, у нас було і складніше, у нас палили на вулицях автомобілі, анархісти і покидьки з усього світу приїжджали в середині 90-х, ці кадри є. Штурмом намагалися взяти Будинок уряду, розбивали намети на Жовтневій площі. Досі пам'ятаю, як це було. Ми це все пережили", - додав "президент", який захопив владу в Білорусі.

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Топ коментарі

  • Nikuz Uzz
    Не ведитесь на бредни этого таракана! Он реально очкует, окружение постоянно ператрахивает, потому что боится измены! На народ ему давно плевать, ради власти зальет Беларусь кровью! Сейчас люди в Беларуси реально понимают, как жили их предки во времена фашистов! Беларуская власть сейчас - один в один как фашисты, гестапо, каратели и палачи в одном флаконе!
  • майкл бом 2c607f23
    Тут он впервые не соврал.Таких олько вперед ногами...еще крови не напился.ШОС.
  • майкл бом 2c607f23
    Надо реально смотреть на вещи.Пока страна-тварюга копыта не откинет,не будет счастья ни в Украине ни в Беларуси.
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