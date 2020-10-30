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ДБР розслідує проти голови КСУ Тупицького справу про держзраду та незаконне відчуження ділянки в окупованому Криму

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ДБР розслідує проти голови КСУ Тупицького справу про держзраду та незаконне відчуження ділянки в окупованому Криму
Голову Конституційного Суду Тупицького Олександра Тупицького можуть посадити на 15 років за державну зраду і незаконне відчуження ділянки землі на території окупованого Криму.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідчими Державного бюро розслідувань розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненого групою осіб, а також державної зради головою Конституційного Суду України", - сказав в.о. директора ДБР Олексій Сухачов.

За попередньою інформацією, Тупицький у липні 2018 року самовільно зайняв не відведену йому за українським законодавством земельну ділянку. Він оформив ділянку за законами держави-окупанта, визнавши таким чином, що ділянка нібито підпадає під юрисдикцію РФ.

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У ДБР вважають, що Тупицький порушив ч. 2 ст. 197-1 та ч. 1 ст. 111 КК України.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років із конфіскацією майна або без такої", - сказано в повідомленні.

Топ коментарі

  • Эдик Михельсон
    Вешать этих мразей беспощадно..
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    Для таких чертей нужна казнь
  • Алла Новосад 5b57f84f
    А Зелю не приглашают?
    У Зели тоже там квартира.
    Ее ведь не забрали оккупанты? Как она переоформлена?
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