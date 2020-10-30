ДБР розслідує проти голови КСУ Тупицького справу про держзраду та незаконне відчуження ділянки в окупованому Криму
Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
"Слідчими Державного бюро розслідувань розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненого групою осіб, а також державної зради головою Конституційного Суду України", - сказав в.о. директора ДБР Олексій Сухачов.
За попередньою інформацією, Тупицький у липні 2018 року самовільно зайняв не відведену йому за українським законодавством земельну ділянку. Він оформив ділянку за законами держави-окупанта, визнавши таким чином, що ділянка нібито підпадає під юрисдикцію РФ.
Дивіться на Цензор.НЕТ: Я не піду на допит у ДБР, - глава КС. ВIДЕО
У ДБР вважають, що Тупицький порушив ч. 2 ст. 197-1 та ч. 1 ст. 111 КК України.
"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років із конфіскацією майна або без такої", - сказано в повідомленні.