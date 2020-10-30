КС запрошує Зеленського на зустріч у будь-якому форматі: треба прибрати штучний конфлікт, - Тупицький

Голова Конституційного Суду України (КС) Олександр Тупицький від імені КС запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч для того, щоб обговорити конституційну кризу, що сформувалася.

"Хочу звернутися до президента. Ми, судді Конституційного Суду, хочемо поспілкуватися з президентом. Ми запрошуємо його в будь-якому форматі... треба прибрати штучний конфлікт", - заявив Тупицький на прес-конференції в п'ятницю в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я звертаюся до голови Верховної Ради України. Нам також потрібне спілкування", - додав він.

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Тупицький наголосив, що в нинішній ситуації необхідна взаємодія всіх гілок влади.

"Нам потрібно спілкуватися як із цілісними системами, безпосередньо, з президентом, з головою парламенту, при необхідності - з прем'єр-міністром", - наголосив голова КС.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.