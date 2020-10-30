КС запрошує Зеленського на зустріч у будь-якому форматі: треба прибрати штучний конфлікт, - Тупицький
"Хочу звернутися до президента. Ми, судді Конституційного Суду, хочемо поспілкуватися з президентом. Ми запрошуємо його в будь-якому форматі... треба прибрати штучний конфлікт", - заявив Тупицький на прес-конференції в п'ятницю в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я звертаюся до голови Верховної Ради України. Нам також потрібне спілкування", - додав він.
Тупицький наголосив, що в нинішній ситуації необхідна взаємодія всіх гілок влади.
"Нам потрібно спілкуватися як із цілісними системами, безпосередньо, з президентом, з головою парламенту, при необхідності - з прем'єр-міністром", - наголосив голова КС.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.