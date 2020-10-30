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Тупицький заперечує, що спілкувався із Зеленським про ситуацію, що склалася: "Розмов із президентом не було"

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Тупицький заперечує, що спілкувався із Зеленським про ситуацію, що склалася: "Розмов із президентом не було"
Голова Конституційного Суду України (КС) Олександр Тупицький заявив, що не спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським щодо антикорупційного законодавства.

"Про антикорупційне законодавство розмов із президентом не було", - заявив Тупицький на прес-конференції в п'ятницю в Києві, додавши, що в цілому не спілкувався на поточному тижні з главою держави, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він уточнив, що раніше збори суддів КС доручили йому обговорити із Зеленським факти тиску на суддів.

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"Зустріч повинна була відбутися в четвер або п'ятницю", - пояснив Тупицький.

Раніше прессекретар президента Юлія Мендель заявила: Зеленський уже говорив із Тупицьким - усі рішення були прийняті з урахуванням цих переговорів.

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Топ коментарі

  • olele
    Аркадий Бабченко
    2 ч. ·

    Это уже не просто потеря управления. Это уже конституционный кризис.
    Когда гарант Конституции (!) вносит в Парламент противоречащий Конституции (!) законопроект, о роспуске Президентом Конституционного (!) суда, который принял де-факто антиконституционный же закон, но над которым у него нет никаких полномочий, но который полтора года назад также принимал антиконституционный уже даже де-юре закон о роспуске Парламента же, и гаранта Конституции (!) все это тогда полностью устраивало... Это ****** какой-то, друзья мои. Правовая Санта-Барбара.
    Всего за полтора года. Всего за полтора года клоуны на арене привели страну на грань катастрофы. Ситуация сейчас предельно серьезная. Мы в одном шаге от обвала.
    Вот этот вот бред, что «дипломированный юрист» вносит в Парламент - во-первых, он юридически ничтожен. Во-вторых, это основание для импичмента. В-третьих, это почва для политического краха. В-четвертых - на два хода он просчитывать не умеет, но если бы умел, это шанс уже для полного захвата Конституционного Суда одной там бородатой бабушкой. В-пятых, это стопудово будет выигранное судьями КС дело в ЕСПЧ и принуждение уже Европейским судом Украины к восстановлению судей, признание ею нарушения Конституции и ещё одна новая заложенная бомба в политическую систему страны.
    В-шестых, это, мммать, еще более лучшее основание для лишения безвиза и вообще свертывания евроинтеграции. Потому что мозгами и Еврокомиссия, и Европарламент, и Евросоюз, конечно же, все понимают, но де-юре - ВЫ Ж, ****, СОВЕРШАЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ И ЗАХВАТ ВЛАСТИ! Как, ну вот как Евросоюз может на это закрыть глаза?
    В-седьмых, даже если бы они и захотели закрыть на это глаза, есть там одна страна, Россия называется, которая сдохнет, но не даст Европе этого сделать - и, вы будете смеяться, с юридической точки зрения окажется совершенно права. Потому что - ВЫ Ж ЗАХВАТ ВЛАСТИ СОВЕРШАЕТЕ, АЛЛЁ!
    В-восьмых, тот, кто подсунул дипломированному юристу этот законопроект, совершенно точно хочет, чтобы дипломированный юрист либо сел после окончания своих полночей, либо бежал в Ростов, либо довел страну до нового Майдана.
  • Mora Zfayfer
    я стараюсь, батя...


    Тупицький заперечує, що спілкувався із Зеленським про ситуацію, що склалася: "Розмов із президентом не було" - Цензор.НЕТ 8687
  • Борменталь Незабаром
    большинство из этих 73% дупелей - даже не жалко! серая тупорылая масса!
    но они не поймут к чему сейчас эти взыванич о предупреждении... они просто не получили ожидаемой халявы...

    но среди этих 73% есть ублюдки, которые сознательно это выбрали! и им насрать на эти вывания о предупреждении... они получили то, к чему стремились
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