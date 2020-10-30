Тупицький заперечує, що спілкувався із Зеленським про ситуацію, що склалася: "Розмов із президентом не було"

Голова Конституційного Суду України (КС) Олександр Тупицький заявив, що не спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським щодо антикорупційного законодавства.

"Про антикорупційне законодавство розмов із президентом не було", - заявив Тупицький на прес-конференції в п'ятницю в Києві, додавши, що в цілому не спілкувався на поточному тижні з главою держави, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він уточнив, що раніше збори суддів КС доручили йому обговорити із Зеленським факти тиску на суддів.

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"Зустріч повинна була відбутися в четвер або п'ятницю", - пояснив Тупицький.

Раніше прессекретар президента Юлія Мендель заявила: Зеленський уже говорив із Тупицьким - усі рішення були прийняті з урахуванням цих переговорів.