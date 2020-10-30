Турчинов: Ворог повинен відповісти за життя кожного українського воїна

Те, що відбулося на Донбасі, – це закономірний трагічний фінал капітулянтської позиції чинної влади.

Про це сказав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов у своєму коментарі.

"За останню добу під час обстрілів російсько-терористичних угруповань українських позицій на Донбасі вбили двох наших воїнів, ще двоє зазнали поранення", – сказав він, додавши, що ці втрати свідчать про повне фіаско "розрекламованих Зеленським домовленостей про припинення вогню".

За словами Турчинова, припинення вогню діяло лише з одного боку – з української сторони: "Нашим військовим забороняли відкривати вогонь у відповідь на щоденні провокації і обстріли".

"Разом з тим, – додав він, – фактично не було жодного дня, щоб українські позиції не обстрілювали".

"Навіть представники ОБСЄ, які ніколи не відрізнялись надто прискіпливим аналізом ситуації, постійно свідчать про кількість обстрілів, на порядок більшу, ніж повідомляє наш Генштаб", – зазначив Турчинов.

Керівник Центрального штабу ЄС наголосив, що загибель українців на Донбасі – "це закономірний трагічний фінал капітулянтської позиції чинної влади, яка розповідає про "незначні втрати та величезні мирні досягнення", не реагуючи адекватно на агресію на сході нашої країни та загибель українських воїнів".

"Щодо тези Зеленського про "незначні втрати", хочу сказати президенту, - життя кожного українського воїна – це значна втрата для країни і за це ворог повинен відповісти", – резюмував Турчинов.