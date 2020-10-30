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Окремі наслідки рішення КС є незворотними, - Малюська

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Окремі наслідки рішення КС є незворотними, - Малюська
Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що шкода, заподіяна рішенням Конституційного Суду щодо НАЗК, є незворотною.

Про це він заявив в ефірі "Громадського радіо", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, президентський закон передбачає відновлення дії Кримінального Кодексу та статті, яка передбачає відповідальність за недостовірне декларування, але є проблема, яка може з'явитися на стадії застосування цього закону - це пряме положення Конституції про заборону зворотної дії в часі.

"Я очікую, що щодо тих проваджень, які були до винесення рішення Конституційного Суду - ці кримінальні провадження до суду не потраплять і до вироків не дійдуть, і в цьому конкретному аспекті шкода, заподіяна рішенням КС, є незворотною. Виключно за мотивами правил положень Конституції повернути ситуацію повністю вже не вдасться, що стосується самого процесуального механізму та кримінальної відповідальності за подальше недостовірне декларування - то цей закон проблему вирішує, але шкода, що окремі наслідки рішення КС є незворотними", - зазначив Малюська.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі

  • Oljik
    Треба оголосити список депутатів, які здійснили подання в КС. Народ повинен знати хероїв.
  • Ksenia VB
    саша паламарчук

    Ось 47 обранців "русскава міра" подали позов в КС на антикорупційне законодавство України!
    Важливо зазначити, скандал стався після місцевих виборів, а не до, щоб не зашкодити рейтингам ОПЗЖ та «За майбутнє».
    В цьому простежується явна змова борцунів за корупцію з КС!
    01. Абрамович Ігор Олександрович - ОПЗЖ
    02. Бойко Юрій Анатолійович - ОПЗЖ
    03. Борт Віталій Петрович - ОПЗЖ
    04. Бурміч Анатолій Петрович - ОПЗЖ
    05. Волошин Олег Анатолійович - ОПЗЖ
    06. Гнатенко Валерій Сергійович - ОПЗЖ
    07. Дунаєв Сергій Володимирович - ОПЗЖ
    08. Загородній Юрій Іванович - ОПЗЖ
    09. Іоффе Юлій Якович - ОПЗЖ
    10. Ісаєнко Дмитро Валерійович - ОПЗЖ
    11. Кальцев Володимир Федорович - ОПЗЖ
    12. Качний Олександр СТАЛІНОЛЕНОВИЧ! - ОПЗЖ
    13. Кива Ілля Володимирович - ОПЗЖ
    14. Кісільов Ігор Петрович - ОПЗЖ
    15. Козак Тарас Романович - ОПЗЖ
    16. Колтунович Олександр Сергійович - ОПЗЖ
    17. Королевська Наталія Юріївна - ОПЗЖ
    18. Кузьмін Ренат Равелійович -ОПЗЖ
    19. Ларін Сергій Миколайович - ОПЗЖ
    20. Лукашев Олександр Анатолійович - ОПЗЖ
    21. Льовочкін Сергій Володимирович - ОПЗЖ
    22. Льовочкіна Юлія Володимирівна - ОПЗЖ
    23. Макаренко Михайло Васильович - ОПЗЖ
    24. Мамка Григорій Миколайович -ОПЗЖ.
    25. Мамоян Суто Чолоєвич - ОПЗЖ
    26. Медведчук Віктор Володимирович - ОПЗЖ
    27. Мороз Володимир Вікторович - ОПЗЖ
    28. Німченко Василь Іванович - ОПЗЖ
    29. Павленко Юрій Олексійович - ОПЗЖ
    30. Папієв Михайло Миколайович - ОПЗЖ
    31. Плачкова Тетяна Михайлівна - ОПЗЖ
    32. Пономарьов Олександр Сергійович - ОПЗЖ
    33. Приходько Наталія Ігорівна - ОПЗЖ
    34. Пузанов Олександр Геннадійович - ОПЗЖ
    35. Рабінович Вадим Зіновійович - ОПЗЖ
    36. Скорик Микола Леонідович - ОПЗЖ
    37. Славицька Антоніна Керимівна - ОПЗЖ
    38. Солод Юрій Васильович - ОПЗЖ
    39. Столар Вадим Михайлович - ОПЗЖ
    40. Суркіс Григорій Михайлович - ОПЗЖ
    41. Фельдман Олександр Борисович - ОПЗЖ
    42. Христенко Федір Володимирович - ОПЗЖ
    43. Чорний Віктор Іванович - ОПЗЖ
    44. Шуфрич Нестор Іванович - ОПЗЖ
    45. Требушкін Руслан Валерійович - позафракційний
    46. Батенко Тарас Іванович - "За майбутнє"
    47. Бондар Віктор Васильович - "За майбутнє"
    30.10.2020 14:54
  • Andriy Kalnyshevsky
    Вот и последняя часть пазла.
    С помощью части продажных судей КС протащили отмену декларирования.Потом на волне хайпа уничтожили независимость суда, и наберут новый, лояльный порнову состав. А все предыдущие дела по незаконному обогащению в том числе и бубочкиному, слили в унитаз.
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