Вдалося ідентифікувати понад 1300 учасників НЗФ "Самооборона Криму", - прокуратура АРК
Про це інформує пресслужба прокуратури АРК, інформує Цензор.НЕТ.
"Із початку 2020 року повідомлено про підозру 40 учасникам незаконного збройного формування "самооборона Криму", які в 2014 році сприяли окупації півострова Крим", - сказано в повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що всього встановили повні анкетні дані понад 1300 осіб, які брали участь у діяльності цього незаконного збройного формування.
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237 із них повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ст. 260 КК України (створення незаконних збройних формувань).
Покарання за цією статтею передбачає, в залежності від тяжкості злочину, позбавлення волі на строк від 2 до 12 років.