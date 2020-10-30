Позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки відбудеться сьогодні о 17.00, - українська делегація

Позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, ініційоване українською делегацією, заплановано на 17.00 30 жовтня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук української делегації в ТКГ.

"Ми будемо вимагати від російської сторони і просити допомоги у представників ОБСЄ, вжити негайних заходів щодо припинення порушення режиму припинення вогню та ескалації збройного конфлікту, яка має ознаки заздалегідь запланованої", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, що сьогодні вночі, в результаті прицільного обстрілу з боку окупаційних військ, в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинули два і поранено двох українських військовослужбовців.

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