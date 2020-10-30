Голова КС Тупицький готовий виступити в Раді й на засіданні РНБО: не хочу, щоб законопроєкт про припинення повноважень суддів КС приймався за одну ніч

Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький заявив, що готовий виступити в парламенті й на засіданні РНБО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Тупицький заявив під час брифінгу.

"Я вже сказав, я дуже сподіваюся... я не кажу і не ставлю ультиматум, щоб цей законопроєкт (Зеленського про припинення повноважень всіх суддів КС. - ред.) був відкликаний. Я навпаки хотів би, щоб із ним ознайомилися побільше парламентарів, щоб це не вирішувалося в одну ніч, щоб усі підійшли до цього свідомо. Щодо відкритості, я готовий навіть, щоб мене заслухали на засіданні парламенту, на РНБО", - сказав Тупицький.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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