Глава КС Тупицький двічі був в ОП цього тижня, але не почув стурбованості Зеленського і суспільства, - Мендель

Глава Конституційного суду України Олександр Тупицький двічі був в Офісі Президента на цьому тижні перед засіданням Ради національної безпеки і оборони.

Про це повідомила прессекретарка глави держави Юлія Мендель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, він (глава КС. - Ред.) не почув заклопотаності президента і суспільства в зв'язку з рішенням щодо антикорупційного законодавства. Маніпуляційні заяви, викликані очевидним обуренням насамперед українців, які зараз стоять під Конституційним Судом, не приносять ніяких рішень і не виправляють тих загроз, які створив КС національній безпеці України", - зазначила прессекретарка президента.

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Раніше на брифінгу Тупицький заявив, що не обговорював з президентом України Володимиром Зеленським рішення КС щодо антикорупційного законодавства і в цілому не спілкувався на поточному тижні з главою держави.

До цього Мендель заявила, що Зеленський вже розмовляв з Тупицьким після ухвалення КС резонансного рішення щодо антикорупційного законодавства, а всі подальші рішення були ухвалені з урахуванням цих переговорів.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.