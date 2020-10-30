Конституційний переворот: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять останні рішення Конституційного Суду

Сьогодні, 30 жовтня, о 21:00 у студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", будуть говорити про те, хто і чому позбавив українців права знати про стан чиновників.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У випуску розкажуть, які наслідки для держави матимуть останні рішення Конституційного Суду і чи зможе Конституційний Суд захопити владу в країні.

Також політики будуть говорити про те, чи втратить Україна безвіз.

Гостями студії стануть:

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;

Сергій Марченко, міністр фінансів України;

Олександр Новіков, голова Національного агентства запобігання корупції;

Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016); Віола фон Крамон-Таубадель, депутат Європейського парламенту;

Матті Маасікас, глава представництва ЄС в Україні;

Станіслав Шевчук, Голова Конституційного Суду України (2018-2019);

Федір Веніславський, представник Президента України в Конституційному Суді, народний депутат, "Слуга народу";

Сергій Власенко, народний депутат, ВО "Батьківщина", член Комітету ВРУ з питань правової політики;

Нестор Шуфрич, народний депутат, ОПЗЖ; Анастасія Радіна, народний депутат, "Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики;

Ярослав Юрчишин, народний депутат, "Голос", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики;

Марина Ставнійчук, представник Президента України в Конституційному Суді України (2007-2010), член Венеціанської комісії від України (2009-2013).

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