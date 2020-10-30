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Конституційний переворот: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять останні рішення Конституційного Суду

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Конституційний переворот: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять останні рішення Конституційного Суду
Сьогодні, 30 жовтня, о 21:00 у студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", будуть говорити про те, хто і чому позбавив українців права знати про стан чиновників.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У випуску розкажуть, які наслідки для держави матимуть останні рішення Конституційного Суду і чи зможе Конституційний Суд захопити владу в країні.

Також політики будуть говорити про те, чи втратить Україна безвіз.

Гостями студії стануть:

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;
Сергій Марченко, міністр фінансів України;
Олександр Новіков, голова Національного агентства запобігання корупції;
Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016); Віола фон Крамон-Таубадель, депутат Європейського парламенту;
Матті Маасікас, глава представництва ЄС в Україні;
Станіслав Шевчук, Голова Конституційного Суду України (2018-2019);
Федір Веніславський, представник Президента України в Конституційному Суді, народний депутат, "Слуга народу";
Сергій Власенко, народний депутат, ВО "Батьківщина", член Комітету ВРУ з питань правової політики;
Нестор Шуфрич, народний депутат, ОПЗЖ; Анастасія Радіна, народний депутат, "Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики;
Ярослав Юрчишин, народний депутат, "Голос", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики;
Марина Ставнійчук, представник Президента України в Конституційному Суді України (2007-2010), член Венеціанської комісії від України (2009-2013).

Також читайте: Питання перегляду безвізу ЄС з Україною на порядку денному не стоїть, - віцепрем'єр Стефанишина

Топ коментарі

  • Серый Вовк
    Это ни КС это малина воровская и опорный пункт ФСБ в Украине .
  • Мускорта
    Последствия должны быть только одни: гильотина.
    Точка. И нефиг тут обсуждать.
    Разве что только её остроту.
  • Рома Маестро
    Список 47 голубых ********** подавших это злосчастное подання в КСУ:
    Абрамович Ігор ОлександровичБатенко Тарас ІвановичБойко Юрій АнатолійовичБондар Віктор ВасильовичБорт Віталій ПетровичБурміч Анатолій ПетровичВолошин Олег АнатолійовичГнатенко Валерій СергійовичДунаєв Сергій ВолодимировичЗагородній Юрій ІвановичІоффе Юлій ЯковичІсаєнко Дмитро ВалерійовичКальцев Володимир ФедоровичКачний Олександр СталіноленовичКива Ілля ВолодимировичКісільов Ігор ПетровичКозак Тарас РомановичКолтунович Олександр СергійовичКоролевська Наталія ЮріївнаКузьмін Ренат РавелійовиЛарін Сергій МиколайовичЛукашев Олександр АнатолійовичСолод Юрій ВасильовичЛьовочкін Сергій ВолодимировичЛьовочкіна Юлія ВолодимирівнаМакаренко Михайло ВасильовичМамка Григорій МиколайовичМамоян Суто ЧолоєвичМедведчук Віктор ВолодимировичМороз Володимир ВікторовичНімченко Василь ІвановичПавленко Юрій ОлексійовичПапієв Михайло МиколайовичПлачкова Тетяна МихайлівнаПономарьов Олександр СергійовичПриходько Наталія ІгорівнаПузанов Олександр ГеннадійовичРабінович Вадим ЗіновійовичСкорик Микола ЛеонідовичСлавицька Антоніна КеримівнаСтолар Вадим МихайловичСуркіс Григорій МихайловичТребушкін Руслан ВалерійовичФельдман Олександр БорисовичХристенко Федір ВолодимировичЧорний Віктор ІвановичШуфрич Нестор Іванович.
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