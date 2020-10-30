Конституційний переворот: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять останні рішення Конституційного Суду
Про це інформує Цензор.НЕТ.
У випуску розкажуть, які наслідки для держави матимуть останні рішення Конституційного Суду і чи зможе Конституційний Суд захопити владу в країні.
Також політики будуть говорити про те, чи втратить Україна безвіз.
Гостями студії стануть:
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;
Сергій Марченко, міністр фінансів України;
Олександр Новіков, голова Національного агентства запобігання корупції;
Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016); Віола фон Крамон-Таубадель, депутат Європейського парламенту;
Матті Маасікас, глава представництва ЄС в Україні;
Станіслав Шевчук, Голова Конституційного Суду України (2018-2019);
Федір Веніславський, представник Президента України в Конституційному Суді, народний депутат, "Слуга народу";
Сергій Власенко, народний депутат, ВО "Батьківщина", член Комітету ВРУ з питань правової політики;
Нестор Шуфрич, народний депутат, ОПЗЖ; Анастасія Радіна, народний депутат, "Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики;
Ярослав Юрчишин, народний депутат, "Голос", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики;
Марина Ставнійчук, представник Президента України в Конституційному Суді України (2007-2010), член Венеціанської комісії від України (2009-2013).