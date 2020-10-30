Медиків за контрактом залучатимуть до боротьби з COVID-19, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я розробило механізм залучення медпрацівників на контрактній основі в команди медустанов, у яких лікують пацієнтів із COVID-19.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Такий контракт передбачає відправку до закладів охорони здоров'я, в тому числі й на території інших адміністративно-територіальних одиниць, де спостерігається погіршення епідемічної ситуації. Його важливою умовою є те, що за медичним працівником зберігається основне місце роботи разом із середньою заробітною платою. Тобто основний трудовий стаж не переривається", - пояснив Ляшко.

За його словами, медики, які підпишуть контракт, зможуть отримувати при роботі з хворими COVID-19 300% середньої зарплати.

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